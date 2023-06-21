台灣釋迦2021年9月被大陸海關以介殼蟲為由暫停輸入，經過638天，大陸國台辦終於在20日起恢復有條件輸入，發言人朱鳳蓮也點名台東縣長饒慶鈴曾多次爭取、組織業者改善品質。饒慶鈴今( 21日)表示，台東縣府努力了638天才促成此事，不是一談就成，也曾經向農委會拜託過，「而農委會完全沒有任何方法」，才轉而用國民黨的溝通管道來做溝通。

饒慶鈴今透過視訊連線在政論節目《少康戰情室》表示，在這638天台東縣政府的努力，除了在農友的部分做田間管理，要求要有產銷履歷外，也要求集貨場有一連串的品質管制、動線流程，來降低有害生物的問題。

饒慶鈴說，去年鳳梨釋迦被檢出有害生物比例過高，因此被暫停進口，但在台東縣政府與台東大學的一連串合作，已經降低到99%以上，這一套管理系統也獲得中國大陸方面的認可，才可以有機會重新叩關。饒慶鈴也說，從被禁止輸陸那天台東縣府就開始想辦法解決，處理了638天，不是一談就成。

「這個模式絕對可以複製」，饒慶鈴說，不只是中國大陸，只要農委會或民進黨政府談妥了，按照這個品質，可以輸出到日本、美國或任何一個國家，也不僅限於台東縣的農友，只要希望輸出鳳梨釋迦，都可以到台東縣政府來登記。

饒慶鈴強調，最重要的就是有溝通管道，台東縣府也曾經向農委會拜託過，「而農委會完全沒有任何方法」，才轉而用國民黨的溝通管道來做溝通，身為國民黨的黨員，她認為有這個溝通管道非常重要，而且是在雙方互信的基礎上完成這件事。