藝人NONO(陳宣裕)遭多名女性指控性騷甚至性侵，引發軒然大波，本人宣布停止演藝工作，其投資的艋舺雞排也緊急發布聲明，澄清雙方早已於2019解約。不過當初NONO靠著艋舺雞排，月收一度高達千萬元，為何雙方會解約？當時NONO僅表示「與想像中不一樣」，耐人尋味。

艋舺雞排官方指出，與NONO在2019年就解約，NONO則是在2021年在臉書證實，已於2020年12月31日起全面終止授權，不得使用其肖像與照片宣傳。

據了解，當時NONO表示，會退出是因為自己想法與公司不合，經營理念產生分歧，但公司又是打著自己形象，所以乾脆退出團隊，而隔半年才宣布原因則是給業者緩衝時間，用來拆除更新招牌。

另一個原因則是，有許多人仍向他諮詢加盟事宜，還有客人直接跑來跟他客訴，才會覺得有必要正式公告。事後NONO改投資虎霸雞排，但因此次風波，虎霸也緊急公告，即刻起暫停與NONO合作關係。

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