根據英國國家統計局（ONS）21日公布，5月不計食品、能源和菸酒價格的核心消費者物價指數（CPI）年增7.1％，超越4月和市場預期的年增6.8％，創下1992年3月以來最高水準。

5月CPI年增8.7％，與4月持平，高於市場預估的年增8.4％。此外，統計局偏好的通膨衡量指標－包含住房成本的通膨率（CPIH），5月年增7.9％，高於4月的7.8％。

統計局指出，航空旅遊、娛樂、文化商品與服務，以及二手車價格上漲，造成5月通膨揚升。

英國通膨4月起已降至10％以下，但降溫速度一直落後於市場預期，而且仍遠遠超出央行2％的目標。

英國央行預計22日召開貨幣政策會議，儘管央行遏阻通膨恐招來房貸危機和經濟衰退風險，市場普遍預期央行將連續13次升息。英國央行在過去18個月將利率由0.1％拉升至4.5％。

凱投宏觀經濟學家戴爾斯（Paul Dales）在報告中指出，5月通膨未如市場預期下降，讓英國央行6月例會升息2碼的機率上揚。近期美國和歐元區的通膨皆有降溫，但英國核心通膨依舊頑強，意味著英國央行比美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）有更多工作要做。

鑑於英國通膨居高不下和勞動市場緊繃，經濟學家近期上修英國終端利率預測，並預期緊縮貨幣循環將比先前預測更長。荷商安智銀行（ING）分析師史密斯（James Smith）指出，市場預測終端利率為6％。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）在6月稍早預測，英國今年通膨率將達6.9％，高居全球先前國家之冠。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）矢言在今年底前讓通膨減半，以便為2024年的大選鋪路。財政大臣杭特（Jeremy Hunt）21日重申，該目標並未改變。