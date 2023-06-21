中廣與蓋洛普公司21日公布最新民調，民進黨參選人賴清德支持度為31.89％，穩坐冠軍寶座，民眾黨參選人柯文哲24.62％緊追在後，國民黨參選人侯友宜則以17.93％暫居第3，尚未決定的民眾則有19.62％。對此，前立委郭正亮21日就表示，「侯友宜民調還在往下跌就表示進化的速度不夠快，追不上對手，就造成相對宣傳力度還是很弱，結果民調就繼續下降，這個很麻煩」，引發討論。

郭正亮21日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「中廣蓋洛普這個民調我真的嚇到，還在往下跌，因為它有一個新聞群組他們很認真，光是侯友宜台大那場就做了10隻短影片，他們團隊有在努力改善中，但問題是你的對手太可怕了，一個是鯊魚柯，一個是強悍的執政團隊」。

郭正亮坦言，「民調還在往下跌就表示進化的速度不夠快，追不上對手，就造成相對宣傳力度還是很弱，結果民調就繼續下降，這個很麻煩，因為現在已經出現6個機構的民調，都是侯友宜第三」，郭正亮更斷言，「如果繼續下去到了七月初，一定會有各種聲音出來，第一個就是區域立委，因為區域立委為了要爭取非綠的票，當然會找柯文哲來站台，這就是第一個現實，我認為國民黨的區域立委的候選人會出來講話，就是要求開放站台，這傷到的就是侯友宜，對他來說都是新的挑戰」。