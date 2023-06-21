適逢端午節，許多家庭都會吃粽子應景，但一不小心買太多總讓人覺得頭痛。一名網友表示，日前收到了12顆粽子，因為是「圓糯米」家人都不喜歡吃，結果他將粽子切塊煎過以後，竟然讓家人一口接一口停不下來，自己還得偷藏2塊才吃得到。

網友靈機一動，將吃不完的粽子放到鍋子裡面香煎，結果大受好評。（圖／爆怨公社）

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，日前朋友自己包粽子，特地送給他12顆，拿到手的時候還是有餘溫，家人們隨即吃了4顆，結果後來卻說，他們不喜歡圓糯米過黏的口感，剩下8顆粽子完全沒有人想碰。

原PO靈機一動，將剩下的粽子撥除粽葉後拿刀切塊，再丟入鍋中加油香煎，將外層煎成金黃香酥的模樣，沒想到他一邊煎，家人一邊搶著吃，讓他不禁笑說：「如果不是我偷藏2片，我的午餐就被你們吃完了」。

貼文曝光後，讓網友看了流口水，直說：「煎恰恰更好吃」、「隔著螢幕都聞到香味了」、「跟炸糯米腸有異曲同工之妙啊！好吃」、「烤的也不錯！只是要小心，不能散掉」、「煎完配香腸或是泡菜很搭」、「煎的肉粽超好吃！我在南部有吃過」、「台南習慣加蛋一起煎」。