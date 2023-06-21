「阿飄」躺著也中槍？有位超商人員在值大夜班時，突然發現自動門不斷開關，他往門口看去也沒發現有人進出，自動門詭異的開關，讓他不禁喊著「今天生意很好喔！」，於是，他便提起勇氣走到門外，也看不到任何人，在抬頭往上一看，原來是1隻蟑螂「小強」剛好在自動門的感應器上，讓他笑喊「強哥別鬧了」；對此，網友也表示「人家夏天也想吹冷氣，別那麼小氣」、「比起鬼，我更怕小強」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並轉發1段25秒影片，從影片中可見，有名超商人員值大夜班，卻發現自動門一關上就打開，但望著門口卻無人走進來，詭異的開關方式，讓他不禁直呼「今天生意很好喔！」，後來，他還是提起勇氣走到門外，也還是沒看到人，直到他抬頭一看，竟發現有隻蟑螂「小強」，正好擋在感應器上，導致自動門不斷開關，最後他也對著蟑螂喊著「強哥別鬧了」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「還好牠沒用個絕地反撲！那真的就下面一包必須換內褲了」、「人家夏天也想吹冷氣，別那麼小氣」、「阿飄：嗚嗚嗚嗚...又差點趴著也中槍」、「小強要進去買東西啦」、「要喊歡迎光臨啊」、「現在的小強也知道感應自動門」、「比起鬼，我更怕小強」、「我才正要說是不是嘎抓」、「蟲嚇人，嚇死人」、「不論阿飄或小強都會嚇死」。