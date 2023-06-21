三重有名40歲男子日前疑似將一截吸管插入生殖器內，結果到今(21)日下體痛苦難耐，只能向新北市消防局求助，後續已送醫治療。

據了解，這名年約40歲的男子為遊民，兩天前疑似將一截吸管插入生殖器中，結果由於整段沒入其中無法取出，導致生殖器腫脹疼痛，今天下午男子痛到受不了，只能打119求救，但對於為何將吸管插入生殖器中則不願回應，後續救護人員將他送往三重聯合醫院治療。

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