因涉嫌詐領助理費，民進黨立委參選人張秉鈞及其父母21日下午遭羈押禁見。但有部分媒體傳出張秉鈞將退出立委選舉，為此，張秉鈞服務團隊21日晚間在臉書發文表示，將全力配合檢調偵查，靜待調查結果，並強調退出立委選舉是不實報導。

基隆地檢署調查前基隆市議員張秉鈞及其父親前基隆市議員張錦煌涉嫌詐領助理費案件，21日凌晨地檢署檢察官聲請羈押張秉鈞及其父母等3人。下午近5時，基隆地院裁定3人收押禁見。

不過，張秉鈞服務團隊晚間在張秉鈞臉書粉絲專頁發出聲明表示，今天有部分媒體誤傳，報導「秉鈞表示將退出立委選舉」，此為不實報導，望請有心人士切莫以訛傳訛，造成支持者的不安。

團隊指出，關於助理費疑雲，張秉鈞和他的家人將全力配合檢調偵查，靜待司法調查結果，以便早日釐清真相，還給團隊及支持張秉鈞的朋友一個公道，張秉鈞過去4年的努力，是大家有目共睹的，希望各位民眾能繼續支持張秉鈞。