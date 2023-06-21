為搶攻即將到來的暑假旅遊旺季商機，澎湖國家風景區管理處今年以「澎湖四季旅遊」四季澎湖灣、精彩一籮筐為行銷主軸，將澎湖獨特的生態資源，推出一年四季遊澎湖，每一季都有不同主題，依循時序推進領略澎湖不同之美、夏季以嶄新的澎湖觀光意象、旅遊特色及優質品牌遊程，打造澎湖的悠活旅遊「夢幻四季、魅力澎湖」渡假勝地。

「2023澎湖四季旅遊-夏之石滬季」首發團日前展開，邀請台灣媒體及旅行同業到澎湖吉貝踩線，深度了解澎湖離島先民堅毅、刻苦的石滬捕魚文化、實地體驗吉貝傳統農漁業文化、聚落導覽、特殊人文風情自然景觀、水域遊憩活動等。

澎湖吉貝嶼是著名的石滬群場域，數量、密度稱冠澎湖群島，有「石滬故鄉」的美名；吉貝擁有全世界最美麗海灣「沙尾」，蔚藍的海水、綿細的沙灘，入夜後氣氛靜謐，海島星光點點，一覽天際無遺，滿天星斗，讓人驚嘆連連！

澎湖風管處表示，接下來的活動遊程辦理分別為一日遊及兩日遊程，其中，來去吉貝走一回「手滬海洋~悠遊漫活」一日遊行程，自7月8日至9月2日，每周六出發，共計5梯次，透過室內課程及室外巡滬體驗，實地了解石滬構造、功能及特色，享受傳統捕魚的樂趣及漫遊環島特殊人文風情。

另外，來去吉貝住一晚「手滬海洋~漫遊星空」二日遊行程，自6月30日起至8月26止，每周五、六出發，共計5梯次，最大亮點為帶領遊客在無光害吉貝沙尾觀賞滿數星星，旅客透過吉貝聚落導覽，更加認識吉貝當地人文風情，可依自己喜好選擇走訪潮間帶，探索豐富海洋生態，或選擇動態嗨翻天水上遊憩活動，精彩豐富遊程，要讓遊客一趟旅行愛上吉貝！