華爾街見聞報導，中國國家發改委主任鄭柵潔與德國西門子董事會主席、總裁兼CEO博樂仁（Roland Busch）在柏林簽署「中華人民共和國國家發展和改革委員會與德意志聯邦共和國西門子股份公司關於延續合作的諒解備忘錄」。
內容指出，下一步雙方將在備忘錄架構下，共同推動西門子加強對中合作，打造數位化等領域合作新亮點。
雙邊總理會談中，李強表示，當前形勢下中德應更緊密地攜手合作，希望德方堅持獨立自主。蕭茲則表示，德方反對任何形式脫鉤，致力於同中方發展穩定關系，去風險不是「去中國化」。
中國國務院總理李強與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）20日於柏林舉行會談並共同主持中德政府第七輪磋商。中國發改委晚間宣布，在兩國總理見證下，發改委和德國企業西門子簽署延續合作的諒解備忘錄。
華爾街見聞報導，中國國家發改委主任鄭柵潔與德國西門子董事會主席、總裁兼CEO博樂仁（Roland Busch）在柏林簽署「中華人民共和國國家發展和改革委員會與德意志聯邦共和國西門子股份公司關於延續合作的諒解備忘錄」。
內容指出，下一步雙方將在備忘錄架構下，共同推動西門子加強對中合作，打造數位化等領域合作新亮點。
雙邊總理會談中，李強表示，當前形勢下中德應更緊密地攜手合作，希望德方堅持獨立自主。蕭茲則表示，德方反對任何形式脫鉤，致力於同中方發展穩定關系，去風險不是「去中國化」。
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