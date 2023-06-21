近來演藝圈「Me Too」浪潮席捲多名藝人，包括宥勝、黃子佼、炎亞綸（吳庚霖）、NONO（陳宣裕）等接連驚爆醜聞，屢次成為大陸微博熱搜關鍵字，許多大陸網友希望能第一時間得知最新消息，紛紛直呼想要為此學習繁體字。

黃子佼日前遭控性騷擾、強拍裸照等，沒想到黃子佼竟開直播大爆演藝圈黑歷史，大小S、吳宗憲全被提到，相關討論關鍵字登上微博文娛版熱搜榜前10名，討論度最高的突破千萬人。今日炎亞綸遭網紅耀樂指控硬上、偷拍，同樣登上微博文娛版熱搜榜，特別是炎亞綸帶人到記者會現場，觀看次數高達1.1億、討論度為3千多。

有些大陸網友因為不熟悉繁體字，對於相關新聞看得很吃力。（翻攝自微博）

由於耀樂一開始的網路控訴文、炎亞綸的聲明書都使用繁體字，加上炎亞綸化妝、耀樂曝光和炎亞綸的對話紀錄、警方宣布將展開偵辦等，相關消息進度迅速，都成為大陸網友們目光緊盯的關鍵字。

對此，許多大陸網友紛紛表示，「瓜很精彩，對我來說繁體字已經可以快速閱讀了」、「繁體字吃瓜，真的有點累」、「吃灣灣的瓜，繁體字看得頭疼，一秒放棄」、「我想差一句嘴，灣灣們發瓜能不能別用繁體字啊，看得我雲裡霧裡的，吃瓜都吃不痛快」、「從現在開始打繁體字，以後無障礙吃灣灣瓜」。

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