論及「長人國度」，不少民眾會想到西歐的荷蘭。不過，荷蘭女性平均身高卻未在英國牛津大學發布的最新統計結果稱霸。牛津大學資料庫「數據看世界」（Our World In Data）統計，以195國出生於1996年的女性平均身高比較，稱霸全球的是波羅地海三小國之一的拉脫維亞，以平均169.80公分險勝亞軍荷蘭168.72公分。

英國《每日郵報》報導，「數據看世界」本次調查195國最新統計顯示，1996年出生女性平均身高排名第3到第10名的國家依序為：愛沙尼亞（168.67公分）、捷克（168.46公分）、塞爾維亞（167.69公分）、斯洛伐克（167.47公分）、丹麥（166.62公分）、立陶宛（166.35公分）、白俄羅斯（166.34公分）、烏克蘭（166.05公分）。

若反向排名，平均身高最嬌小的是瓜地馬拉149.39公分，其次為菲律賓（149.61公分）、孟加拉（150.79公分）、尼泊爾（150.86公分）、東帝摩（151.15公分）、馬達加斯加（151.18公分）、寮國（151.27公分）、馬紹爾群島（151.31公分）、印度（152.59公分）、印尼（152.80公分）。

全球1996年出生女性平均身高159公分；台灣平均161.45公分，名列第67，比1986年出生的女性平均身高160.26公分增加了1.19公分。第66名是格陵蘭（161.55公分），第68名是波札那（161.38公分）。日本平均158.31公分，南韓平均162.34公分，中國大陸平均159.71公分，香港平均159.03公分。美國平均163.54公分，英國平均164.40公分。

1985年之前出生的女性平均身高，長期由荷蘭稱霸。拉脫維亞1986年出生的女性打破了這個局面，以平均168.92公分身高超越荷蘭168.85公分，此後出生的拉脫維亞女性一路居冠，傲視全球。

金氏世界紀錄的女性體長紀錄保持人是土耳其人基雅吉（Rumeysa Gelgi），身高215.16公分；最嬌小女性紀錄保持人則是印度女子艾姆格（Jyoti Amge），身高62.8公分。

1996年出生男性平均身高前十名國家為荷蘭（182.54公分）、比利時、愛沙尼亞、拉脫維亞、丹麥、波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞、塞爾維亞、冰島、捷克（180.10公分）。第11名德國為179.88公分。