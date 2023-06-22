香港女星梁洛施(Isabella)曾與擁有千億身家的富二代李澤楷交往4年，雖無緣進豪門，卻替他生下3名兒子，且據傳獲得高達18億新台幣分手費，衣食無憂，近年來偶爾拍戲，並不時分享日常；近來她提前過35歲生日，無P圖狀態之下，肌膚白皙透亮、身材苗條，宛如少女般逆齡，完全看不出真實年紀。

近日梁洛施則PO出慶生照，感性地說：「友情如同一盞明燈，照亮彼此前行的道路。它只在乎，是否能一起共度這漫長的旅途」，並附上慶生照，她穿著長袖白色襯衫，頭髮簡單梳向兩側，在朋友的陪伴之下，點燃生日蛋糕的蠟燭，可見放下一頭長髮的她，露出白皙又纖細的天鵝頸，且肌膚毫無瑕疵，完全是年輕女星的模仿範本。

身高172公分的梁洛施是模特兒出身，19歲拍《盜墓迷城3》時與李澤楷交往，之後生下3名兒子，將生活重心擺在家庭，近年才復出拍戲，推出《恭喜八婆》、《第一爐香》、《爆裂點》等大螢幕作品，今年現身香港金像獎，一席湖水藍長禮服宛如仙女下凡，私下則會在Instagram分享慢跑、下廚、做畫等生活點滴，過得十分愉快、愜意，令人相當羨慕。

而梁洛施的私服穿搭也是女孩們取經的對象，一向低調的她，多為簡約打扮，且以淡妝狀態出鏡，卻掩蓋不了女神光芒，而外出與朋友聚會時，偏好碎花洋裝的風格，偶爾會戴上銀色珍珠耳環，搭配長髮、低馬尾、包包頭等髮型，帶來濃濃的夏日感。