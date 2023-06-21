澎湖國家風景區管理處為搶攻暑假旅遊旺季商機，今年主打「四季澎湖灣、精彩一籮筐」為澎湖四季旅遊的行銷主軸，將春季訂為「春之賞鷗季」，期望將澎湖獨特生態資源串連成特色遊程，亦將生態保育的觀念傳遞給參與的遊客，透過遊客親身體驗，更深入了解澎湖各離島獨特的自然景觀及人文聚落，欣賞燕鷗翱翔與生態之美！

「2023澎湖四季旅遊」春之賞鷗季，自6月16日至7月7日每周五出發，共計4梯次的南海跳島賞鷗遊程，遊程特色有海上巡航、賞鷗尋蹤、地景生態、漫步島嶼、專業導覽，首發團日前邀請台灣旅行同業與媒體參與賞鷗賞岩遊程，由專業導覽人員帶領實地走訪澎湖國境之西「花嶼聚落」，巡航飽覽「貓嶼」、「頭巾嶼」、「南鐵鉆嶼」各種燕鷗身影及鬼斧神工獨特奇岩，漫遊「東嶼坪」尋覓人文聚落及「虎井嶼」、「桶盤」賞地景巡航，遊程精彩無比，讓踩線團意猶未盡，驚喜連連！

澎湖風管處表示，「東海春賞鷗經典遊程」自5月19日至6月9日每周五出發，已在迴響熱烈中圓滿落幕；緊接著每周五登場的4梯次「南海春賞鷗經典遊程」，相關活動資訊可於「澎湖國家風景區管理處」粉絲團及「澎湖國家風景區管理處」官網公告，詳細活動洽詢活動服務人員。