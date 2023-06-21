Me too運動近日延燒各界，從男星許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO都遭到指控，名聲也受到極大影響，炎亞綸則被過去的交往對象指控，雖然事後發文致歉但網上評價兩極，而目前已有電視台和廣告商宣布撤換與炎亞綸合作，原定的十大傑出青年當選資格也遭撤銷，事情發酵到陸網，有網友發現他與女星主演的電視劇疑似也遭下架。

炎亞綸2017年曾赴大陸拍攝《請賜我一雙翅膀》，他與大陸女星鞠婧禕共同主演民國時期的愛情故事，電視劇於2019年上檔，陸網討論《請賜我一雙翅膀》有很大的機率會被下架，讓許多網友憂心，因為鞠婧禕過去已有《芸汐傳》和《如意芳霏》兩部作品慘遭下架，不少網友表達意見：「不僅我女實慘，也牽連一些前輩，我真的服了」、「嗚嗚嗚鞠姐真的慘」、「上一個這麼慘的還是陳學冬」、「小鞠得罪誰了」、「以後做動畫，跟AI人物拍才沒風險」、「這劇這麼難看，沒有也沒啥大不了」、「找他演怎麼敢的？」、「鞠婧禕又沒錯，要怪怪男主」。不過《請賜我一雙翅膀》目前在大陸影視平台上仍搜得到，尚未下架處理。

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