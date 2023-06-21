性騷風波從政界燒進學術界，如今燒到演藝界，近來許多大牌藝人也紛紛中箭，就有網友詢問，這波性騷風波到現在為止，哪一個加害人是最噁心的，鄉民一面倒都認為是NONO，沒有之一，直指NONO已經不是性騷，是性侵了。

PTT網友在八卦版發問「爆到今天誰最噁？」，他表示，至今大部分受害者都是女性，雖有少數男性，但加害者清一色都是男性，統神也澄清蕾拉是節目效果，雖然不舒服但不到性騷，那這些案件中哪位加害人最噁心？

鄉民一面倒認為，NONO已經不是性騷，而是性侵，還對未成年女生下手，是所有加害人中最噁心的。(圖／本報資料照)

文章貼出引起熱烈討論，鄉民紛紛給出自己的答案：「許傑輝吧」、「黃子佼，最沒擔當」、「事後聲明來看的話炎是最噁心的」、「炎亞綸，還跑去現場演戲影響當事人」、「宥勝跟朱學恒不分上下」、「雙朱啊，自己性騷還在節目上罵別人性騷」、「民進黨那個要人跳車的女權副主任」、「輝哥，性騷之後還爽爽接案」。

絕大部分鄉民則一致點名NONO：「絕對是NONO，沒有之一」、「NONO那個不是性騷，是性侵」、「NONO的臉跟他的行為毫無違和感」、「NONO這妥妥的是犯罪，沒救了」、「NONO超噁心，最好20個都沒印象」、「NONO等級跟其他人完全不同」、「不要哥連未成年女生都下手，簡直禽獸」。

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