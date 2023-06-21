台將楊亞依在台塑盃女網賽第2站手感火燙，首輪直落二獲勝、晉級次輪。（中華網協提供）

2023台塑盃女子國際職業網球錦標賽21日第3天賽程，上周第1站賽事於第2輪意外出局的地主選手李珮琪，本周第2站列為大會第3種子，首輪6比2、6比2擊退日本選手森崎可南子，晉級16強。

上周賽事提前出局的李珮琪，本周誓言力拚佳績，首輪就有不錯開始，一開賽連保帶破取得局數4比0領先，40分鐘就先拿下第1盤；第2盤起森崎可南子試圖挽回劣勢，不過在心急之下，失誤反而逐漸增加，並在一發得分率不到百分之50的情況下，最終無緣逆轉賽果，李珮琪又是兩次破發得手，順利收下勝利。

上周奪冠的楊亞依，本周首輪出戰來自荷蘭的維斯琴（Stephanie Judith Visscher），楊亞依開局就打得相當強勢，無論是發球或是底線抽球表現都優於對手，整場比賽破發成功率百分之百，共5次攻破對手發球局，最終6比3、6比4直落二帶勝利，順利在第2周賽事開胡。

賽後楊亞依表示：「上周奪冠對我是一個非常重大的里程碑，自己從上周的『挑戰者』進升成本周『被挑戰者』，壓力自然會大一點，但我會把這份壓力化成動力，希望能連續兩周在台灣舉辦的比賽獲得佳績。」