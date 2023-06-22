豐原太平洋百貨今（21）日歡慶6F時尚運動休閒樓層嶄新風貌全新登場，推出指定品牌滿額現抵，更祭出消費滿額就有機會現場抽中市價2萬元的SHARP水活力空氣清淨機；此外，全台最大的泰國料理品牌「瓦城泰國料理」正式進駐太平洋百貨B2，開幕期間推出百貨會員內用消費滿1,500元抵288元等多項好禮，磁吸在地顧客對瓦城的到來期待值爆表！

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，今年是豐原太平洋百貨持續飛躍前進的一年，甫於第一季改裝引進Roots並升級STUDIO A旗艦店，母親節大檔結束即馬不停蹄進行樓層改裝，看好疫後休閒、旅遊復甦的新動能，6F時尚運動休閒今年首發全樓層改裝新登場，今日嶄新登場的運動用品區打造adidas 60坪形象店，集結最受歡迎運動時尚品牌 adidas、THE NORTH FACE、SKECHERS、FILA、MIZUNO、KANGOL、asics、MERRELL、ROOKIE一次滿足全家大小戶外運動的需求；同時更引進泰國料理第一品牌瓦城，今日同步在B2正式開幕，給豐原和北台中區域的民眾更多優質的選擇！

瓦城歡慶開幕推出繽紛好禮，開幕首日推出滿1,500元送價值335元的泰國國寶湯「酸辣蝦湯」，限量40份；即日起至7月2日，消費滿1,500元送「椰汁炒雞肉兌換券2張」，限量1,000份，還有用餐GOOGLE 5星評論送價值99元招牌超人氣甜品「摩摩喳喳」。此外，6/26至6/30出示百貨會員卡滿1,500元折抵288元的開幕獨家優惠；另外7/3至7/31期間，平日推出豐原在地好鄰居限定活動，凡豐原、神岡、潭子、后里、東勢、大雅民眾出示證件，滿1,500元就送價值295元的「綠咖哩椰汁雞」。

此外，為迎接雙開幕及端午節連假商機，推出百貨會員好禮三重送，6/21至6/27於全館1-7F+9F(指定櫃)當日累計滿3,500元，可享吉利卡點數3倍送；6/21至6/25於全館當日累計滿3,000元，就送市價820元恆彩時尚平盤28cm，還有6F開幕驚喜送及時尚運動休閒指定品牌滿3,600元現抵300元、滿5,500元現抵500元；6/21至6/25於6F當日累計滿3,500元，就有機會現場抽市價2萬元的SHARP水活力空氣清淨機等多項好禮，限量200份！