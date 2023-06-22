深耕台中長達20年的台中市交響樂團，為感謝台中音樂人和愛樂者長期愛護與支持，25日端午佳節假期，「歐洲巡禮音樂會」將在台中國家歌劇院中劇院登場，由市交響樂團一手培養的指揮家張櫂玹，攜手「音樂之星」小提琴家王馨平、聲樂家鄭又瑄，為樂迷們推出一場精采絕倫的交響盛宴。

知性感性兼備的美女小提琴家王馨平，搭弓上弦、充滿張力的柔美手臂上下擺動，琴弓游刃有餘地，在弦上揮灑，一首首動人樂音，從指間盪漾而出，令人屏息。

王馨平（Mia）5歲開始學琴，在虎媽台中市交創辦人兼團長張淑儀，恩威並施的訓練栽培下，成為新一代音樂之星計畫中，最傑出的青年演奏家，並在國立師範大學音樂系畢業後，獲西北大學Eckstein全額獎學金，赴美深造，2022年獲頒音樂演奏碩士。

在學期間，Mia除不斷深入苦學樂理及演奏技巧外，並甄選到許多國際知名音樂節的全額獎學金：如義大利Cremona per Archi音樂節、美國Manchester Music Festival等，並與Roman Simvoic、Giovanni Gnocchi等大師級小提琴家同台演出，其演奏技巧毫不遜色，而她更在一次又一次的國際音樂舞台上，不斷挑戰自己的琴技與台風。

無論是古典時期大師經典之作，或是激情浪漫的近現代之作，王馨平都以她獨特的舞台魅力，引領樂迷跟著她精準熟稔的拉弓揉弦，進入那曼妙無比的大師世界。

這次她將挑戰演出天才小提琴家薩拉沙泰，根據比才最經典的歌劇作品「卡門」而創作的「卡門幻想曲」，非常令人期待！

「小提琴是我打開心門的一把鑰匙。」王馨平，如是說，她感謝從小能在音樂的環境下長大，並在台中市交的支持之下，往自己的音樂夢想前進。

「歐洲巡禮20年」音樂會，將於6月25日下午在台中國家歌劇院中劇院舉行，演奏多首膾炙人口的古典音樂作品，包括布拉姆斯〈大學慶典序曲〉、德佛札克〈新世界交響曲第四樂章〉，同時邀請聲樂家鄭又瑄浪漫演唱普契尼〈今夜星光燦爛〉、〈公主徹夜未眠〉，以及小提琴家王馨平演奏精彩的薩拉沙泰〈卡門幻想曲〉。