烏俄戰爭持續膠著，俄軍南部軍區1輛T-90M 「突破」（Proryv）坦克在戰鬥任務中克服了雷區，一路碾爆4枚反坦克地雷並且挨了至少3枚烏軍發射的火箭推進榴彈，不知為何該車仍然沒有失去作戰能力，空拍機影片全程記錄下該車輛持續運作直到摧毀烏軍陣地為止。隨後該車組人員接受表勳。據先前文獻資料與實戰紀錄，並沒有特別著墨T-90M對於反坦克地雷的抗性，這樣的生存率相當優秀。

🎖️🪖#Russia 🇷🇺 Séquence époustouflante❗Un char #Leopard2 n'aurait jamais survécu à ce que vient d'encaisser un char Russe T-90M et son équipage.

Envers et contre tout !, il a été soufflé par des mines, puis a essuyé des tirs pour finalement terminer sa tâche avec succès.… pic.twitter.com/uKg7XOAALA — Militant.André.D (@Circonscripti18) June 20, 2023

綜合俄羅斯《消息報》（Izvestia）和軍事媒體defensehere.com報導，俄羅斯國防巨擘Rostec表示，T-90M是一款全新的車型，與T-90坦克只有外部設計有共同之處。這些坦克在位於烏拉烏拉爾機車車輛廠（Uralvagonzavod）工廠生產製造。

Footage of a Russian T-90M pic.twitter.com/Wmr8KkS9TM — OSINTNic (@OSINTNic) June 20, 2023

按照先前文獻，自2019年起T-90M Proryv-3完成國家試驗，作為T-90M量產型2020年開始列裝俄軍，在T-14「阿瑪塔」（Armata）坦克技術尚未成熟之前，作為過渡產品，俄軍選擇現役T-90A返廠升級至T-90M的規格。

俄羅斯副總理曼圖羅夫今年1月表示（Denis Manturov）表示，新型T-90M坦克在生產過程中充分考慮了烏俄戰爭中所吸取的作戰經驗，所以可能跟公布的裝備有所變化。（Rostec)

但是俄羅斯聯邦工業和貿易部副部長暨副總理曼圖羅夫表示（Denis Manturov）表示，這些新型坦克在生產過程中充分考慮了烏克蘭特殊軍事行動區域（SMO）所吸取的作戰經驗做出了很多變化，因此很可能又與先前公布的資料有差異。

T-90M突破坦克配備全新炮塔、新一代動態防護系統、新型火炮，先前資料顯示應為2A82-1M 125毫米滑膛砲、現代化通訊系統、更強大的引擎等等。它們配備了現代化設備，讓坦克操縱員能夠有效打擊目標」，

該車可以也能使用炮射反坦克飛彈「反射」（Refleks）125毫米主砲穩定器允許T-90M能夠在移動中射擊，首輪命中的可能性很高。使用炮射飛彈時，飛彈最大射程為5公里，速度每秒350公尺。砲塔配備了自動上彈機，備彈22發。