台灣百萬Youtuber「美食水水」千千，憑藉大胃王形象受到關注，不過擁有巨大食量的她，仍維持相當苗條，且擁有高挑身材的她，整體比例相當好，對此，有網友在論壇上發起討論，大讚千千是YouTube界神仙顏值「完全不輸女明星」。

有名網友日前在Dcard上以「千千真的很美耶！YT界神仙顏值」為題發文，她提及，先前千千與男星陳柏霖，參加實境節目的花序照曝光後，便掀起網友熱議，照片中CP感爆棚的兩人，讓不少粉絲直呼「在一起！在一起！」、「看到第一張還以為要公開了」、「原地戀愛」，此外，該網友提到，千千整體狀態非常好，擁有高顏值的她，即使站在陳陳柏霖旁邊，風采仍沒被搶走。

該網友的一番話，也引起許多人的共鳴，紛紛在底下留言區回應表示認同「覺得她很漂亮，雖然不是典型美女，但還是很正，身材又好」、「千千我覺得算是耐看型，看第一眼感覺很善良，但是會越看越漂亮」、「真的超水」。

事實上，千千在2016年赴日參與綜藝節目東京電視台《火力全開大胃王》擔任台灣隊長受矚目，隔年她更參加蕎麥麵全國大賽獲得亞軍，而她亮眼的表現，還吸引經紀公司前來找她商談在日本出道的事宜，但最後因工作考量而婉拒；目前專注經營Youtube頻道的她，在2019年4月訂閱人數突破一百萬，成為第28位台灣百萬訂閱YouTuber，也是台灣少數有達到百萬訂閱的女性個人YouTuber其中之一。