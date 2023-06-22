南韓房價過去幾年漲勢猛，首爾房價曾創下世界第二高，但從去年開啟「跳樓」模式，根據韓媒報導，首爾部分公寓價格跌幅高達30%~40%，成交量更暴跌70%以上，引發市場討論，台灣房價未來是否步入南韓後塵。台經院景氣中心孫明德主任則分析，南韓跟台灣房地產至少有3大不同之處，不能相提並論。

根據《亞洲日報》報導，過去5年南韓整體房價大漲80%，2020年至2021年時，首爾漲幅更超越50%。但去年開始漲勢反轉，首爾房價下跌25%，部分社區公寓更大跌30%~40%，跌幅創歷史新高，成交量也驟減超過70%。

台經院景氣中心孫明德主任說，南韓的房地產，跟台灣有許多不一樣的地方，包括高槓桿操作、房產證券化，因此讓南韓房地產市值超過GDP（國內生產毛額）的5倍。再來是房東的差異，台灣是單純的月租金，南韓則收取大筆押金炒作房地產，但因整體大環境不佳，加上升息使房貸利率飆升，讓南韓房市只漲不跌的神話破滅。

值得關注的是，南韓獨有的特殊租屋方式稱為「全租房」，租客不需付租金，而是跟買房一樣 ，付一大筆押金，押金約房價的3~8成，等合約到期後，房東需全數退還給租客。

孫明德提到，南韓的房東如果手上有20~30間房子，房貸支出暴增，而房價大跌，則讓房東負債壓力更大，甚至因此倒閉或違約，房東資金斷鏈房客拿不回押金，進而導致當地房地產泡沫化。

而在關鍵房貸利率方面，孫明德則說，台灣才升1%，南韓則是台灣的4倍之多，種種因素導致南韓房價暴跌。

反觀台灣，即使政府祭出平均地權條例、對特定地區（六都、新竹縣市）自然人第2戶購屋貸款祭出貸款7成的限制，但是房價卻幾乎不動如山，更別提會複製南韓經驗。