隨著國內疫情解封，加上暑假即將到來，不少人計畫出遊行程。嘉義市位於北回歸線上，地理位置得天獨厚，四季氣候舒適宜人，全年都適合旅遊。嘉義市政府特別推薦，全程25公里的「環市自行車道」，同時導入公共自行車YouBike 2.0，串聯美食小吃、特色店家與各大景點等，一次滿足旅客所有願望！歡迎全國民眾利用暑假期間，攜家帶眷一起來嘉義市追風、賞美景、大啖美食。

嘉義市長黃敏惠指出，嘉義市地處嘉南平原中心點，一年四季景致各有風情，且擁有豐富的自然生態；不僅如此，嘉義市更是全台第一座建城的城市，擁有300多年悠久的歷史，累積獨特多元的城市風貌，文化底蘊深厚，素有「畫都」、「木都」、「棒球原鄉」、「管樂之都」、「白酒的故鄉」等美名，非常適合騎乘自行車穿梭巷弄，享受漫遊嘉義市的自在愜意。更重要的是，響應近年來，低碳環保及永續旅遊的發展趨勢。「用剛剛好的速度」，深度感受在地人文風情。

「環市自行車道」串聯全市重要自然與人文景點

嘉義市致力打造「低碳、綠色」城市品牌，2008年完成轄內第一條自行車專用道「嘉油鐵馬道」，原為中油嘉義溶劑廠專用鐵路貨運支線，在停駛後，由市府改建成休閒專用自行車道。2019年爭取內政部營建署補助，打通多處自行車道斷點，整合路線加以優化，也進行車道拓寬及鋪面翻新，提升休憩環境，兼顧車友與運動居民需求，打造以北香湖公園為起終點的「環市自行車道」，主線全長約25公里；車道路線從北香湖公園開始、行經世賢路、嘉油鐵馬道、八掌溪黃金風鈴木廊道、綠映水漾公園、蘭潭水庫、北門驛、檜意森活村，以及阿里山林業村等重要觀光景點，再回到北香湖公園。

世賢路自行車道景觀。（圖/嘉義市政府提供）

「嘉義市最美路段」世賢路 媲美偶像劇拍攝場景

在環市自行車道上，有著「嘉義市最美路段」之稱的世賢路自行車專用道，起終點分別是世賢路一段與文化路口、世賢路三段與新民路口，車道寬度2.5米、總長6.6公里，串聯嘉油鐵馬道、博愛路自行車道，路段平坦舒適。隨著季節更迭，沿途可欣賞洋紅風鈴木、桃花心木落葉，以及阿勃勒黃金雨等美景，散步其間有如置身浪漫偶像劇中場景，無論任何季節造訪，都相當迷人。

世賢路上的洋紅風鈴木。（圖/嘉義市政府提供）

世賢路桃花心木落葉美景。（圖/嘉義市政府提供）

其中蘭潭姊妹亭與小公園環潭步道，重新整頓後煥然一新，觀潭視野通透又明亮，提供遊客飽覽湖光山色。歡迎旅客多加利用自行車道路網及YouBike2.0系統，3小時騎完一圈，即能將嘉義市的自然與人文之美盡收眼底。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬說明，有別於其他縣市，嘉義市自行車道系統最大特色，是兼具通學、運動和觀光三大功能，並串聯起美食小吃、特色店家與自然美景，可及性都很高，且導入公共自行車YouBike 2.0，全市已建置超過145個租賃站點，站點建置密度高，遊客更好騎用。

市府觀光新聞處提醒，遊客可事先下載「愛嘉義APP」，一手掌握公車路線與即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略及停車場車位等，再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，就能免費搭乘英倫風紅、黃，綠三線市區電動公車，輕鬆暢遊嘉義市各大景點。

（嘉義市政府廣告）