央行打房再出招，未來借款戶申貸的房子屋齡太高，不得使用一般房貸，必須視同土地貸款，此消息一出讓不少人擔心老屋市場將受到衝擊，直言「是不是直接死掉了」對此，專家則認為，新措施與現況差不多，除非只能以土地公告現值來鑑價核貸，才比較有可能摧毀老宅的土地身價。

網友在PTT論壇發文指出，「屋齡太老價值只能算土地貸款，屋齡老價值不是問題，畢竟土地還值錢，重點以後老屋只能辦土地貸款，豪宅打成只能貸4成，就崩豪宅，現在老屋打成只能貸5成，結果會怎樣？」

文章引起熱烈討論，但多數人持觀望態度，「看政府的執行力。如果真的要求所有銀行嚴格執行這條政策，老屋的房價必然會下跌」、「老屋本來就只剩土地價值...目的應該是鼓勵都更」、「觀望，本來有些人就已經沒錢只能買老屋，你打這個他要買啥」、「不符合921制震的都沒限制了，別傻啦」、「老屋不會跌價，是爛區域的老屋會跌價，位置還是重點。」

好房網報導，全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，就銀行鑑價物件來說，要是屋齡太老舊，本就在貸款成數上不會太高，年限也不會拉太長，都得看坐落地段、土地價值、未來前景，新措施與現況差不多，除非只能以土地公告現值來鑑價核貸，才比較有可能摧毀老宅的土地身價。