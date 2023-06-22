拜登政府有意允許台積電、三星繼續在大陸生產晶片，市場解讀，大陸晶圓代工巨頭中芯國際將受到台積電搶單衝擊，利空消息拖累中芯A股暴跌5%後，21日股價持續下探，盤中一度續殺4%，終場重挫2.81%，收在50.8元人民幣。

華爾街日報報導，去年10月，美國對大陸半導體產業祭出嚴格管制措施，晶片業者必須向美國商務部申請許可，才可出貨給大陸，同時給予在大陸設廠的半導體業者一年豁免期，預計今（2023）年10月到期。

美國商務部高層透露，打算延長美國晶片出口管制政策的豁免期，南韓三星和台灣台積電可望受惠，這兩家半導體業者均在大陸設廠生產晶片。

外界認為，美方延長豁免，有利於台積電在大陸營運，競爭對手中芯國際可能被台積電搶走成熟製程訂單。

第一財經報導，中芯國際在投資者關係平台上表示，積體電路行業存在一定的周期性，市場需求受經濟環境、供求關係等影響而波動。

中芯國際最新財報顯示，第一季營收102.09億元（人民幣，下同），年減13.9%；淨利潤15.91億元，年減44%。

中芯表示，首季積體電路產業整體尚處於底部，市場需求疲弱，產能利用率下降，加上擴產帶來的折舊成本上升的影響，導致第一季淨利潤有所下降，這是淨資產收益率下降的主要原因。