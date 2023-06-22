法國總統馬克宏19日呼籲，歐洲國家在空域防禦方面應尋求更多的獨立性，而不是過度依賴美國。前立委蔡正元20日在《頭條開講》節目指出，歐洲地區要做統一的防空系統是對的，但德國有點白目，搞了個「天空之盾」，說採購三項可相容的武器，包括以色列的天箭3號，美國的愛國者飛彈，加上德國自己發明的IRIS-T SLM，但法國跟義大利也組了一個聯盟在搞防空飛彈，當然會跳起來，要他交錢，生意怎麼不給他分擔？

「馬克宏最近的表現非常的好！」蔡正元表示，除了要參加金磚國家峰會以外，他對北約的秘書長也丟出震撼彈，他就公開反對：為什麼要找你英國人？理由很正當：你又不是歐盟的成員？你脫歐了！所以加入北約，你只不過是美國的拖油瓶，你有什麼資格來當北約的秘書長？「講得對啊！」北約秘書長要以歐洲國家為主體，協調很多事情，總該在歐洲國家裡面找吧？這麼多歐洲國家，找不出一個來嗎？不然找澤倫斯基？

蔡正元提到，歐洲地區要做一個統一的防空系統，這是對的，因為飛彈如果從俄羅斯飛過來，會經過波蘭等國家，能夠互相相容的防空系統勢必要的。所以德國就想出一套：我們來搞一個叫「天空之盾」，把整個歐洲地區都涵蓋在裡面，所有的防空飛彈可以連線。這也是不錯的主意，但德國有一點白目，他說我們採購三項可以相容的武器，一個是以色列的天箭3號，再來是美國的愛國者飛彈，加上德國自己發明的IRIS-T。

「法國當然跳起來啦！要我交錢，生意不給我分擔？」蔡正元指出，法國跟義大利也組了一個聯盟在搞防空飛彈，已經搞了很久。哪有說要交錢的時候跟我收錢，要買武器的時候，你跑去跟以色列買？跑去跟美國買？所以他很生氣，跳出來反對。「所以我說德國到底怎麼回事？」

蔡正元強調，德國可能是被美國拉著鼻子走，因為駐軍最多的就是在德國，所以變成說，這本來是歐洲自己的事，要卡在北約，聽美國軍隊的話。那美國軍隊當然拉著以色列，這是一大筆好生意。法國當然說：我跟義大利也是很重要的會員國，怎麼不考慮考慮我的防空飛彈？

蔡正元直言，能夠做防空飛彈的國家不多，如果德國分一半、法國分一半，義大利再分3分之1，也差不多了？