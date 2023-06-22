前中研院院長李遠哲日前接受媒體專訪批評蔡英文總統的能源政策，指出「2050淨零碳排走的方向，根本是不好的方向，也不是理想的做法」。而近日就有一份最新的民調指出，以「永續類」項目來說，有60.18％的民眾最關注「能源政策」，引發討論。

根據《NOWnews》20日起針對「四年一度總統大選即將到來！想請問你，現階段關注的政策議題是什麼？」進行網路民調可以看到，截至21日晚間23時止，以「永續類」項目來說，有60.18％的民眾最關注「能源政策」，有18.14％的民眾最關注「環境污染」，有13.27％的民眾最關注「生態保育」，另也有8.41％的民眾最關注「淨零碳排」。

同時該民調也詢問「目前檯面上的總統參選人，您最支持哪一位？」有40.27％的民眾支持「柯文哲」，有28.32％的民眾「尚未決定」，有23.89％的民眾支持「賴清德」，有7.52％的民眾選擇支持「侯友宜」。