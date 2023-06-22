中菲針對南海仁愛礁的主權爭奪近期越演越烈。根據中國軍事專欄《鋒芒FM》19日曝光的消息，菲律賓仁愛礁的「擱淺」軍艦馬德雷山號遲遲等不到補給，菲方趁夜派出6艘快艇企圖突破封鎖，但全遭中共海警船攔截。美國14日也派出雷根號航母打擊群進入南海，意圖表現出支持菲國的態度，卻遭到5艘解放軍艦艇攔阻。對此，前海軍艦長呂禮詩21日就表示，「當中國大陸把渚碧島、永暑島、美濟島擴大，變成有3000公尺的3A級跑道，太平島就廢了」，引發討論。

呂禮詩21日在政論節目《風向龍鳳配》中表示，「大家對南海都有很多的想像，當中國大陸把渚碧島、永暑島、美濟島擴大，變成有3000公尺的3A級跑道，這可以讓空中巴士A321起降的，這樣代表就是解放軍從轟-6K以下所有的戰機，通通可以在這三島上起降」。

呂禮詩最後更提及，「這三個島對台灣來講是什麼意涵，就是太平島就廢了，因為太平島的位置正好在中間，被這三個島圍起來之後就沒用了，這三個島上面通通都有防空飛彈」。