中廣與蓋洛普公司21日公布最新民調，民進黨參選人賴清德支持度為31.89％，穩坐冠軍寶座，民眾黨參選人柯文哲24.62％緊追在後，國民黨參選人侯友宜則以17.93％暫居第3，尚未決定的民眾則有19.62％。對此，前立委郭正亮21日就表示「我跟你講一個凶險指標，當年『換柱』國民黨訂的是15％，洪秀柱在被換的那一瞬間，她的民調是16.5％，如果到7月1日侯友宜民調還是第三，而且落後第二超過5個百分點，一定會有人有聲音」，引發討論。

郭正亮21日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「侯友宜的民調落後柯文哲7個百分點，我跟你講一個凶險指標，當年『換柱』國民黨訂的是15％，洪秀柱在被換的那一瞬間，她的民調是16.5％，國民黨的立委他們私下做了調查，有三分之二就覺得說要換人」，郭正亮更說，「現在區域立委的心理狀態壓力一定會傳到侯友宜的身上，最後一定會開放讓柯文哲站台，因為民眾黨沒有候選人」。

郭正亮最後更坦言，「政黨輪替有兩種，一個是總統、一個是國會，這個很現實，侯友宜現在要面對的挑戰，如果到7月1日侯友宜民調還是第三，而且落後第二超過5個百分點，一定會有人有聲音，不能相差5個百分點以上最重要，因為超過民調誤差範圍了」。