中廣與蓋洛普公司21日公布最新民調，民進黨參選人賴清德支持度為31.89％，穩坐冠軍寶座，民眾黨參選人柯文哲24.62％緊追在後，國民黨參選人侯友宜則以17.93％暫居第3，尚未決定的民眾則有19.62％。對此，前立委郭正亮21日就表示，「柯文哲的網路聲量目前是最強，但最近幾天受挫折，因為網路聲量前三都黃子佼」，引發討論。

郭正亮21日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，「據我了解，現在很多人都想進去侯友宜競選辦公室幫忙，但進不去，這就是公務員的思維，這是他團隊的本性」，郭正亮更說，「侯友宜要進入作戰模式，賴清德跟柯文哲是最進入作戰模式的，因為他們個人有敏銳度，說話都越來越重」。

而郭正亮也提到，「柯文哲在新聞各大報沒有一家是挺他的，但人家每天都上發燒片」，郭正亮最後更開玩笑的說，「柯文哲的網路聲量目前是最強，但最近幾天受挫折，因為網路聲量前三都黃子佼」。