中國大陸、菲律賓兩國近日因仁愛礁衝突關係緊張，美國14日也派出雷根號航母打擊群進入南海，意圖表現出支持菲國的態度，卻遭到5艘解放軍艦艇攔阻。國際戰略專家賴岳謙20日在《全球大視野》節目強調，美國雷根號航母聯合法國、加拿大等國演習，原本想往仁愛礁移動形成防堵圈，但被陸方識破，除了派出運偵-9收集通訊雷達數據，還派出5艘軍艦包圍，讓美國燒掉好幾億台幣，陸方則獲得免費演練作戰機會，這對美國的壓力很大。

賴岳謙表示，美國一直強調有航行自由，覺得在南海要怎麼走就怎麼走，大陸也有相同想法，甚至覺得南海是自家地盤，又不是美國的。雷根號航母這次是要去參加跟加、法等國的海上軍演，且藉此做障眼法，其實是要往仁愛礁移動，在該處形成包圍圈或防堵圈，讓菲律賓的海警船可以進入海礁，而大陸當然一開始就識破了。

「那識破了該怎麼辦？」賴岳謙提到，之前大陸有在該海域實彈射擊，所以美國及所拉攏盟國的船艦就不敢進去，等大陸演習結束了，就換美方進入菲律賓西側軍演，但這時大陸的戰艦也進去了，而且是5艘戰艦，裡面還有1艘補給艦，代表大陸的戰艦會停留一段時間。

賴岳謙指出，於是就看到了運偵-9，它是運-8延伸出來的機型，載重量更大、電子設備裝載得更多，機上的工作人員，還有在天空上的滯留時間和飛行的距離更長，因此運偵-9就進入美國的演習區裡面，蒐集所有的電子數據，這樣就等於是牽制住美國跟加、法等國家在演習期間的通訊還有雷達設施。

「其實我們用一個簡單的概念來看，是這樣子。」賴岳謙強調，美國一個航母戰鬥群出動，通常都要燒掉好幾億台幣，每架艦載戰鬥機起飛、降落，都是上百萬支出，而大陸5艘戰艦出動，把美國航母戰鬥群當成一個打擊在練，也就是在做操兵演練，不僅很有趣，且對大陸來講是免費的。

賴岳謙直言，「你（美國）要燒好幾個億，然後你提供給我（大陸），我來這個地方進行戰術演練，反正我們不會打起來，也不可能打起來。在這個前提下，我就用你來演練，這個對美國人來講，他的壓力是很大的！」