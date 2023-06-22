大陸「山東號」航母編隊21日沿著台灣海峽中線以西、由北往南行駛，再度穿越台海。前大使介文汲指出，山東號航母編隊通過台海，將常態化；而山東號的具體目標是追蹤雷根號航母戰鬥群，將它作為假想敵，做實戰演練。

介文汲21日在中天《全球大視野》節目中表示，山東號基本上已經具備作戰能力，演練非常頻繁，艦載機起降頻率高，整體作戰能力與艦上作戰能力也日趨成熟，而且很快就能投入重要的軍事任務上。

介文汲接著指出，山東號這次往南走，目標是現在在南海進行演習的美國雷根號航母。其實美國在西太平洋也是常態化戰備巡弋，美軍雷根號還跟尼米茲號、日本出雲號等3航母聯合演習，正好換防。尼米茲號在西太平洋巡弋3個多月，回去之前，正好由雷根號接班，美國已經增加海軍在東海、南海、渤海的巡演密度。

介文汲點出，中國大陸現在也有抗衡能力，山東號也挺忙碌的，遼寧號也沒閒著。山東號航母編隊通過台海，將常態化，現在具體目標是追蹤雷根號航母戰鬥群，將它作為假想敵，做一個實戰演練。