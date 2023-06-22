台灣這波MeToo風波烽火遍及各界，至今未完，近來更引起許多大陸網友高度關注，好奇：這把火到底怎樣來的？回顧此一「社會運動」，最初從民進黨內「性騷吃案」爆出，由政界蔓延到文娛界，知名大咖紛紛中箭落馬。其中在政壇幾乎各黨都有，多數當事人雖否認性騷，但也難掩行為不當之事實，又以民進黨最受矚目，因其長年自稱的進步價值形象破滅，更損及其總統候選人賴清德的選情。《中時新聞網》特別重新整理這波2023政壇MeToo懶人包（至6/22止），列出較主要的人物案件，以利讀者了解來龍去脈並能持續關注後續發展。

5/31「輝哥」、林飛帆。民進黨一名女性前黨工在臉書指控，2022年在黨部工作時遭一名長期合作的導演「輝哥」薛朝輝摸胸性騷擾，但向婦女部主任許嘉恬反應卻被冷回，甚至質疑她當時「為什麼不跳車？」。民進黨6月1日聲明中止與該廠商所有合作，此案調查層級拉高到當時負責督導婦女部的副秘書林飛帆。

6/2黨工職「1天連環爆」！首先是有位女前黨工在臉書，控訴遭到當時的同事、後轉行記者的陳右豪性騷，稱對方在各種飯局喝醉時做出摟腰、摸屁股等行徑，雖她曾向時任青年部主任蔡沐霖報告，但反遭要求道歉，隨後更受到職場霸凌，害她患上憂鬱症。

接著，民進黨台北市議員何孟樺也爆料，2018年擔任青年部主任時，發現某女同仁被其他部門主管寫情書、半夜打電話騷擾，有向當時的婦女部主任通報。遭點名性騷的民進黨組織部副主任林男固2日請辭但否認性騷，願表示抱歉。

此外，一名曾在民進黨青年部工讀的女子6/2指控，2019年遭到一名張姓媒體人職場性騷，張男多次想約她出去小酌、泡湯等，她曾告知時任民進黨青年部主任的吳濬彥，卻得到「你推掉就好了」的回應。吳濬彥2日下午在臉書發文致歉，認未做積極協助。

民進黨發言人謝佩芬6/2在賴清德的臉書留言，表示自己曾被性騷擾，而當時也有很多人要她忍耐。可是真的忍無可忍，直言「沒有什麼大局可以正當化這些性騷擾惡行！」。謝佩芬是在前一天發文指「3年前我也曾經被性騷擾，面對騷擾當下、以及之後的長期困擾可以折磨一個人很深...」但她未點名任何人。

另一案是台北市議員張斯綱2日發文稱接獲爆料，指某年選舉有綠營樁腳拿信封戳一名黨工的胸部，當事人本想報案卻遭當時還是女議員、如今當上立委的人阻攔。張隔天名該女議員是吳思瑤，但吳否認阻撓。

6/3傅崐萁。資深媒體人董成瑜於臉書發文，提到曾在餐會被時任花蓮縣長、現任國民黨立委傅崐萁性騷。但傅堅決否認此事。

6/4王丹、何志偉。政治前工作者李男指控，民運人士王丹9年前在紐約飯店內對他強吻等；王丹否認，隨後李男提告。此外，一名男網友指控，8年前立委何志偉在社子島開發活動場，曾撫摸他手臂，還拿出原子筆在他的右前臂寫下電話號碼稱「記得來找我喔」。對此，何回應「若無心的動作造成對方困擾，我很抱歉」。

6/5洪智坤燒到陳菊！一位女性導演發文指控一名H姓民進黨政治人物對其性騷擾，民進黨陳菊辦公室前主任洪智坤隨即被點名；女導演指洪智坤不僅襲胸更說「我可以幫妳，妳只要偶爾可以讓我任性一下」。洪後來在臉書道歉「給人不好的感受，一定是我的錯誤」；陳菊則聲明嚴厲譴責不可原諒。

6/6總統府資政顏志發。一名「小英之友會」的前員工6日控訴，總統府前資政顏志發曾對她拍屁股、摸大腿，聲稱是關心孫女，且不止一次問她「男友有沒有給你陪睡費」。顏志發事後請辭資政一職，但堅稱清白願配合調查。

6/7藍祖蔚。知韓文化協會執行長朱立熙在臉書發文點名，國家電影及視聽文化中心現任董事長藍祖蔚是性騷擾慣犯，有多名女主播、女記者受害，批文化部用人不當。藍祖蔚8日聲明否認此事，但後來稱「不想成為政治砲灰」辭職。

6/8朱學恒。北市國民黨籍議員鍾沛君透過臉書踢爆，名嘴朱學恆在餐會後對她強吻摟抱，還說「妳明天也不會記得」，鍾更稱因她看到朱竟能在和自己同台時，若無其事批評性騷案，讓她忍無可忍。朱隨後道歉卻稱當時喝到「斷片」，宣布無限期關閉頻道。

6/9外交官徐佩勇。有網友指控我駐菲律賓前代表徐佩勇，曾對女秘書性騷擾包括摟抱、強吻、捏胸等，該秘書多次檢舉仍石沉大海，質疑外交部吃案。外交部當天回應，4月間獲知此事即將其解職並調部，仍在調查中。徐佩勇10日聲明指，確曾在言詞上有令女秘書感到不舒服之處，摟抱強吻等均非事實。

6/9吳怡農之父。台灣農村陣線前工作人員黃亭喬先是於4日在臉書指控，13年前W老師在開車送她回家時，牽起手貼臉頰，接著親吻；她9日進一步點名，此人就是2010年台灣民間真相與和解促進會理事長吳乃德。吳乃德本身中研院學者，其子則是綠營培植的政治明星、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。吳乃德當晚間發道歉聲明，不再參與公共事務；吳怡農隔天聲明感到痛心只能道歉。

6/12朱凱翔。無黨籍雲林縣議員陳芳盈指控遭名嘴朱凱翔2度約砲，15日更召開記者會，透露至少有還有10名以上的受害者。朱凱翔回應稱記不得此言但「我道歉」。

6/15陳柏惟。一名前女志工15日指控，基進黨前立委陳柏惟曾特意用左臉蹭了自己的右臉，也會在閒聊中講出「走啊！汽車旅館啊！敢不敢！」等言語。陳柏惟後日發文道歉，更聲明退出2024大選。

6/21懲戒法院院長李伯道。李遭控對一名女部屬熊抱3次及寫情書告白，司法院竟讓他稱病閃電退休，涉嫌吃案包庇。李伯道21日聲明從未逾矩，「若在某場合讓她感到不適，感到非常抱歉與遺憾」；司法院則稱李是因身體因素早在5/2獲准退休，此前未接獲申訴，但現仍會啟動調查，若屬實將懲處。

特別的是，《華爾街日報》曾報導，台灣虛構政治劇《人選之人—造浪者》在台灣走紅，內容描述執政黨利用權勢、試圖壓下性侵醜聞，沒想到一個多月後，劇中情節竟走入真實世界，動搖美國賴以對中國施壓的政治力量。此事後續效應到底多大，仍須持續關注。