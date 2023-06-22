聲樂家席慕德於台灣時間20日上午在睡夢中辭世，享壽85歲，家屬也在臉書公開發表消息，公祭時間預計定在7月9日下午1點於台北第二殯儀館舉行。

席慕德的外甥女劉芳慈表示，席慕德最近因跌倒而臥床休息，「在五月的時候因為身體其他因素進了台大醫院，在台大的醫護人員以及蔡宏斌醫師的細心照料下在六月初出院，並轉到一所很好的安養機構休養。上個星期還能跟養護所的新朋友一起吃飯，並且高歌一曲。」

劉芳慈表示，「雖然人都有離開的一天，但是還是在意料之外，我們都很捨不得。」劉芳慈也在臉書放上席慕德的照片，她表示，「謝謝大家的關心，師大系友會已經公布公祭的日期。放上一張大阿姨漂亮的相片吧！她愛熱鬧，希望大家不要傷心，一起慶祝她這多采多姿的一生。」

席慕德是知名聲樂家，也是詩人席慕蓉的姊姊，1938年出生。畢業於師大音樂系、德國慕尼黑音樂學院，旅居歐美演唱近二十年，是非常有名望的聲樂家，對於音樂史料的蒐集也很有系統。

近年她也把音樂會手冊、大張海報、報章樂評、出版品等珍貴史料收藏，捐給台灣音樂館，讓更多人從中看見台灣音樂發展的軌跡。