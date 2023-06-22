43歲美女主持人艾莉絲(曾莉婷)改嫁英國外交官馬培迪後，淡出演藝圈，專注經營保養品牌，沒想到最近衰事連連，不僅公司成立第7年，遇到駭客假冒供應商，慘被詐騙大筆金額，21日則是房東擅自闖入租屋處，且當場被她抓包，感到相當不滿。

艾莉絲一家四口目前定居在英國倫敦，不過房東上個月無預警通知收回房屋自住，並要求他們在6月底之前搬走，為此疲於奔命，然而就在退租前一日，發現房東未經允許之下，偷開門進入屋內，結果艾莉絲剛好在，恰好抓個正著。

艾莉絲新家還沒裝修好，就搬出原租屋處。(圖/艾莉絲 IG)

而儘管如今艾莉絲找到新落腳處，且已搬完家，然而尚在施工狀態，她PO出新家照片跟大家分享，可見是一棟外觀雅致的透天厝，外頭搭滿鷹架及各類器具，為此吐露真實心聲：「我每天很憂鬱」，苦中作樂地開玩笑：「兒子每天一直想挑戰攀登。」

艾莉絲前幾日曾表示創業並不容易，坦言：「彷彿坐雲霄飛車起起伏伏」，像最近公司便遇到國際詐騙，原本在郵件中請一家法國供應商提供銀行帳戶，結果被來自印度的駭客盯上，假冒廠商寄信並附上假帳號，之後匯完款的第三天，感到越來越不對勁，直接打給供應商窗口確認，才發現被詐騙，然而艾莉絲坦言，一般來說詐騙集團收到錢會立刻轉到其他地點的銀行，且很難抓到兇手，因此幾乎不可能追回這筆款項。