探索「鐵達尼號」殘骸的潛水器失聯事件引發全球關注。美國海岸防衛隊指出，潛水器上人員剩下的氧氣存量目前可能已不到20小時．時間已所剩不多。

英國廣播公司（BBC）報導，美國海岸防衛隊少將毛格（John Mauger）表示，根據業者一開始提供的訊息，當這艘潛水器最初失聯時，據估計潛水器上有96小時的氧氣存量。

但毛格也指稱，難以確切估計這艘潛水器究竟還剩下多少氧氣存量，因為不知道潛水器上每位人員的氧氣消耗量。

毛格說，搜救團隊正在尋找這艘潛水器，假設潛水器上人員大約還剩下20小時氧氣存量。他提及，由於各種因素，很難確定他們究竟還能堅持多久，但時間已所剩不多。

這艘潛水器18日在距離加拿大紐芬蘭（Newfoundland）海岸約644公里的北大西洋下潛，準備前往探索近4000公尺海底的鐵達尼號（Titanic）沉船，下潛時間原訂2小時，但在1小時45分鐘左右時與海面失聯。

搜救團隊正努力尋找潛水器上5名乘客，包括英國航空大亨哈定（Hamish Harding）等人。（譯者：陳正健）1120622