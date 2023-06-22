香港歌星周永恒(Roy)曾在2014年搞外遇跟家暴前妻趙頌茹，後來2018年簽字離婚，隨即迎娶大陸女友陳薇，然而填詞人因葵（陸謙遊）4月在網路爆料周永恒被妻子毆打，接著周永恒被妻子以恐嚇罪告上法院，還被警方提告「抗拒執行職責的警務人員」、「襲擊執行職責的警務人員」兩項罪名，不過日前開完庭，他受訪透露與妻子的感情狀態，竟說：「我相信愛情」，迎來超級大反轉。

日前陳薇報警稱遭周永恒恐嚇，警方受理後，上門逮捕周永恒，不過他疑似不願配合，捲入襲警案之中，昨(21)日兩宗案件開庭，控方撤回刑事恐嚇告訴，至於襲擊案則延後到8月1日下午2點半再訊，根據《東方日報》報導，這段期間，他不能離開香港且須天天至警察局報到，不過周永恒主張需辦理兒子的入學手續，必須7月1日至14日來往大陸跟香港，目前已獲得法官批准。

對於刑事恐嚇罪一事被撤銷，周永恒受訪坦言的確鬆了一口氣，而被問到是否想跟老婆和解？他除了透露現階段已能跟老婆見面，也樂觀表示：「我相信愛情，夫妻嘛！一段婚姻總有些波折，不會沒發生任何問題」，並強調老婆準備從大陸返回香港，如今已經雨過天青。

整起事件爆發為著名填詞人因葵(陸謙遊)聲稱周永恒做完腦部手術後，被陳薇毆打，並公開多張傷勢照，可知頭部跟臉部都有傷口，怒指陳妻：「有暴力傾向的女人」，不過後來陳薇否認後反擊，向警方表示周永恆對她說：「殺死妳、殺死全家人」，涉嫌違反恐嚇罪，大大影響二人感情，甚至對簿公堂。

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