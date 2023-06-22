在機場櫃檯報到時，最美好的驚喜之一就是遇到座位免費升等。英國空姐透露，航空公司地勤給予升等的對象有一定條件，最重要的加分項是得體合宜的衣著，如果不想讓免費升等機率下降，服裝務必避開NG要素，光是鞋子就有3種會讓你與這種好事兒失之交臂，緊身褲絕對不宜。

英國《每日快報》報導，曾任航空公司空服員的貝丁（Celina Bedding）不時會在網路上提供實用旅遊資訊，日前她向《每日快報》透露，身著剪裁合宜服裝的通常旅客，往往第一眼就給人留下好印象，衣著愈「得體」就愈有機會直升頭等艙，愈隨便就愈難獲得免費升等的青睞。夾腳拖鞋與最近超夯的緊身褲，對於免費升等而言絕對是扣分項。

貝丁進一步說明，地勤空勤人員選擇「免費升等」的對象時，心中考慮的是「不會打擾真正花錢買昂貴座位搭機的其他旅客」的人。她建議，若想提高「中選率」，旅客考量搭機衣著舒適度時，整體風格切忌太過休閒甚至隨便。例如，如果下半身是牛仔褲，上半身就搭配西裝外套。

穿著牛仔褲搭配襯衫與西裝外套，可讓外表增加得體時髦的感覺。（示意圖／Shutterstock）

貝丁認為，「休閒上班風」或「正式上班服」也是好選項，但切莫太過隆重，無須穿晚宴行頭上飛機；炎炎夏季出國度假，女士穿長洋裝「一定好看」，會是有利免費升等的因素。汗衫能免則免；緊身褲則是「絕對NG」，簡言之，無拉鍊的外褲無助免費升等。

至於鞋子，貝丁透露，最好避免露趾鞋款、涼鞋與夾腳拖鞋。

空服員透露，原本有可能獲得免費升等的旅客，腳上若穿著夾腳拖鞋，很可能就此與這種好康失之交臂。（示意圖／Shutterstock）

《富比士顧問》（Forbes Advisor）的旅遊專家贊同貝丁上述建議。專家補充，做到上述建議之餘，還有一招更具加分效果，那就是穿著「讓地勤空勤留下印象」的服飾：「穿上你最稱頭的服裝並非免費升等的保證，但是，得體的裝束能讓獲選機率增加。頭等艙乘客衣著往往時髦有型，航空公司想讓這些人遇到的其他頭等艙乘客看起來也很得體。」

專家強調，奢華裝扮沒有必要，太過休閒的衣服也別考慮，例如抽繩運動褲。上衣可選套頭衫、襯衫；平底鞋是很安全的選項。

《紐約郵報》則指出，有趣的是，前述的「扣分」衣著多半穿脫方便，有利於加速進行登機前的安檢程序。2018年曾有一名空服員透露，「外表」就是免費升等與否的關鍵，「得體但低調」最有利：「讓自己看起來像是經常搭機旅行的人，但不必渾身名牌。」