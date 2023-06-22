藝人炎亞綸被網紅耀樂爆出未成年偷拍性愛影片重損形象，才剛簽下李玉璽、蔡黃汝升格當經紀公司老闆的他，曾透露繳稅至少千萬，如今爆出桃色風波，考驗演藝生命。

炎亞綸宣布簽下李玉璽、蔡黃汝經紀約。（圖／趙文彬攝）

影歌視三棲、主持功力還獲金鐘獎「綜藝節目主持人獎」肯定的炎亞綸，幽默的口才以及機智的反應，可說是廠商的寵兒，他從服飾、醫美再到食品等，上半年至少接了15支代言，除此之外，炎亞綸還投資餐飲、股票等，包括實境秀，近期更升格當經紀公司老闆。

炎亞綸向耀樂道歉。（圖／侯世駿攝）

當時炎亞綸簽下李玉璽、蔡黃汝時談到選擇藝人的標準，「會吃、顏值要高、對自己有想法，還要三觀正確，沒有禁愛令」，不過他表示，只有一件事不能被挑戰，就是做出決定後不能做相反的事情，要說到做到，「不然我一定會爆炸」！

如今炎亞綸被耀樂爆出未成年偷拍性愛影片，雖然他親赴耀樂記者會兩次90度鞠躬道歉，走出會場時還崩潰痛哭，表示沒有偷拍對方都知情，但這已重創炎亞綸形象，目前被撤銷十大傑出青年當選資格，損失一外送平台代言、公視新節目喊卡，還有活動主持等，而原訂他下周一出席KKBOX風雲榜，主辦方宣告因故取消，這場MeToo風波重創他的演藝事業發展。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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