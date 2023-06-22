于子育、郭子乾、王偉忠三人將聯手演出舞台劇《謝謝大家收看》，今（21日）晚播出的中廣《欸！我說到哪裡了？》節目中，三人相談甚歡。王偉忠透露，最近一連串新聞，讓影劇圈士氣低落，他很希望藉這齣戲跟大家談談影劇圈真實感受，演藝圈還是很多人很努力、希望做好每一次演出，更希望觀眾能夠給些鼓勵。

節目中王偉忠乾脆請郭子乾當主持人，郭子乾化身美麗島董事長吳子嘉，恰巧也是王偉忠最近愛看的名嘴，也跟著「吳子嘉」起來，一時之間，播音間忽然出現兩位吳子嘉訪問于子育，王偉忠還逼于子育也來個「女版」吳子嘉，于子育忍不住說：「我還沒開嗓啦！開嗓要兩個禮拜！」

王偉忠覺得人生如戲，其實小嬰兒一出生就在演戲，因為知道哭泣能吸引爸媽。入行這麼多年，他發現近年的媒體環境改變，大家都在努力調適，像劇中他就隨時要調整電視天線的方向。郭子乾覺得演藝工作真的很開心，因為入行三十六年，每天的工作內容都不一樣，充滿希望的設計該怎麼發揮，當然很快樂。

于子育非常好奇王偉忠旗下子弟兵這麼多，為什麼會想要跟她合作舞台劇《謝謝大家收看》，因為她是歌手出身，二十年前在《住左邊住右邊》可是出了名的NG王，每次演戲，王偉忠都拿著鞋子在旁邊作勢要丟，讓她更緊張、頻頻NG。

有次NG太久，王偉忠甚至問子育，「你可不可以？有沒有詞？」于子育本來超沒信心，可是這話讓她賭氣說，「我可以！」頂著高壓拍完後，她為延誤進度向王偉忠道歉，沒想到王偉忠說：「傻丫頭，我怎麼是罵妳呢？我是激妳，因為覺得妳可以！」這個「永遠可以更好」的動力，讓她往後即使遇到再大的難關，也不放棄演戲，成功堅持下來，從歌手跨足演戲，開闢另一塊表演天地。

郭子乾說，看到王偉忠文章寫到十八歲讀文化大學時，對著山下喊，「我要讓萬家燈火都認識我！」覺得王偉忠好霸氣，這個夢想好棒！他當年也有類似的豪情，在旁邊看李國修老師跟顧寶明演短劇，心裡也暗想，「喜劇難道只有你們兩個在演嗎？」所以什麼戲都接、什麼角色都演，希望有出頭的一天；終於王偉忠給了機會，讓他在《連環泡》演出，開啟了與王偉忠長達三十六年的合作默契與友誼，一個眼神就知道對方想什麼點子。

王偉忠覺得大部分圈內人很可愛，郭子乾跟他合作36年，從短劇、模仿到演戲，每天都在進步；于子育總是讓他驚喜，這些吉光片羽都是他腦海中珍貴的記憶畫面，他甚至希望可以年年演出，年年《謝謝大家收看》。難得王偉忠粉墨登場，于子育笑說，「當年他怎麼弄我們，現在看我們怎麼弄他！」

《謝謝大家收看》由金星文創、聯合數位文創、好位子劇團共同製作，王偉忠監製。9/22-9/24臺北表演藝術中心大劇院、10/27-10/29於高雄衛武營演出，udn售票網早鳥優惠中。

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