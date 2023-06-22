據《每日星報》、《太陽報》報導，蒂娜（Tina Aragon）2022年10月26日凌晨即將迎來第二胎，當時開始陣痛的她，在與丈夫佩頓（Payton Aragon）準備帶去醫院的行李，還不忘把梳妝台上的化妝品一併塞進包包。

之後躺在病床上的蒂娜，竟強忍子宮收縮的陣痛，花了1個半小時​​化妝，還戴了5公分的假睫毛，期間被注射了硬脊膜外腔麻醉（Epidural Anesthesia）以備無痛分娩，最終她平安誕下一子。其實，蒂娜的職業正是化妝師，自從4年前大女兒平安出世，就決定下次生產一定要「痛得漂亮」。

不過，此舉無疑讓接生的醫療團隊相當震驚。蒂娜對此透露，之前產檢得知，兒子患有先天性心臟病，導致她在懷孕後期壓力爆增，擔心一不留神就會出差錯，幸虧及時找到紓壓的方法，透過維持妝容轉移了擔憂的情緒，「對我來說化妝就像擁有治癒的能力，也是我放鬆的方式。我相信我做得到，因為我看起來很漂亮，而我也非常推薦他人嘗試。」

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