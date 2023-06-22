不買彩票的原因之一：浪費錢，中獎率很低

午堂登紀雄以日本的彩券「ジャンボ宝くじ」為例，揭露中大獎的機率是千萬分之一，另以東京巨蛋滿場的4萬5000名觀眾計算，就等於222座滿場的東京巨蛋，只有1個中獎的幸運兒。他認為，既然不會中獎，卻又在此方面花錢，無疑是種浪費。

不買彩票的原因之二：期望值太低，一個為賣家賺錢的機制

午堂登紀雄指出，彩券回本的機率只有47％，比其他的賭博方式還低，基本上是買家難獲利、賣家超好賺的機制；風險較高但同樣有賭博性質的投資「外匯保證金交易」，回本率居然有99％。他表示，若把買彩券當成做公益就也無妨，不然就等同於隨便支付他人薪水和退休金。

不買彩票的原因之三：浪費時間

午堂登紀雄透露，時間的花費就是一種對人生的投資，將其套用在買彩券，還包括查詢彩券營業的時間、去買彩券的時間、排隊的時間、選購彩券與號碼的時間、等待開獎的時間。因此，他表示，除非本身已是財富自由的人或退休者，否則一般人大多認為，把時間花在無法掌控的事情上未免太過可惜，還不如思考如何在事業獲取更多報酬。

不買彩票的原因之四：夢想不應靠彩票買來

午堂登紀雄指出，有些人會以「樂透就是買一個夢想」而投注時間和金錢，將中獎機率拋諸腦後。然而，他認為，夢想應靠自我努力與才智去實現，而非只盼上天垂憐，不然就和「妄想」差不了多少。

午堂登紀雄總結，若平時得不到自尊心的滿足或一味追求輕鬆賺錢的方法，可能就會讓人產生想要一夜變富翁、翻轉人生的念頭。他建議，比起有時間做發財夢，不如實際採取能成為有錢人的具體行動，像是工作、創業、投資等，謹記人定勝天而非聽天由命。

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