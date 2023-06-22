陽明交通大學驚傳偷拍色狼！一名鄭姓女子19日上午11時40分左右，在綜合一館四樓的女廁所如廁期間，發現大門的門縫居然出現半截手機，由上朝下偷拍，嚇得她當場愣住無法呼救。所幸警方獲報循線追查，將犯嫌鎖定同校的葉姓男同學，全案目前依妨害祕密罪嫌偵辦。

鄭姓女子在臉書社團「新竹爆料公社」發文透露，當天在綜合一館四樓，靠近統計所辦公室的女廁所如廁被偷拍，雖然她在發現後馬上穿起褲子走出查看，但偷拍的色狼早已不知去向，無論廁所還是走廊都沒看到任何人。

鄭姓女子表示，她後續有請相關系所與校方協助調閱監視器，透過時間比對認定犯罪嫌疑人，也有通報性平會，並已報案到警局做完筆錄。另據監視器影像顯示，可見犯嫌為身高約165公分的男性，身材不瘦、戴眼鏡、黑色頭髮，犯案當下身穿紅色Levi’s logo的白色上衣。

監視器所錄下犯嫌身影。（圖／翻攝自「新竹爆料公社」臉書）

同時，鄭姓女子呼籲，大家在校如廁期間務必要提高警覺，並以個人身高158公分為例，表示在綜合一館一樓到四樓的每間廁所隔板都不高，舉起手後門的高度只到手腕而已，「上面和下面的門縫很大、門鎖很鬆，三樓右手邊中間的廁所門鎖根本扣不緊，會露出一條縫隙。」她還說，由於自己不是校內生，如廁被偷拍恐會留下一輩子的陰影，希望不要再有人因此受害，也盼校方意識廁所設備有待加強的問題。

鄭姓女子表示，希望不要再有人因此受害，也盼校方意識廁所設備有待加強的問題。（圖／翻攝自「新竹爆料公社」臉書）

之後警方循線經查，鎖定犯嫌為陽明交通大學葉姓男同學，與鄭姓女子互不認識，當初是趁機尾隨對方進入女廁，訊後將被依妨害秘密罪嫌送辦。

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