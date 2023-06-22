央視公布轟-6K掛載4枚鷹擊-12的畫面，前大使介文汲指出，中國大陸在水面上有鷹擊-21，空中再加上轟-6K，恐危及美國航母戰鬥群，中國大陸已具備完整的軍事能力，這對美國來講是很頭痛的事。

介文汲21日在中天《全球大視野》節目中表示，大陸除了航母本身的打擊能力以外，還有空中打擊能力。這些航母以及轟-6K戰略轟炸機的戰略任務就是區域拒止。

介文汲接著指出，一個航母戰鬥群能夠控制的範圍，不超過500公里。大陸轟-6K飛進航母戰鬥群500公里左右打擊範圍外的時候，就先發射鷹擊-12，由於轟-6K本身是安全的，所以它的飛彈就可以對著你。

介文汲認為，一架轟-6K有4枚鷹擊-12飛彈，一個團就有96枚，基本上可以徹底殲滅一個航母戰鬥群。對美國來講，跟中國大陸進入戰爭狀況時，航母戰鬥群不敢進入有效打擊範圍。而對中國大陸來說，水面上有鷹擊-21，空中再加上轟-6K，第二島鏈到第一島鏈整個區域拒止，中國大陸已具備完整的軍事能力，這對美國是很頭痛的事。