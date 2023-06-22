陳子強近3年未演出戲劇作品，近期和林玟誼、楊小黎等人合作主演華視《欺妻49天》，他說這3年為了沈澱自己只做公益，推了不少戲約、通告，保守估計少了有百萬元的收入，但他這期間也重拾畫家身分，創作逾40幅與魯凱族相關的創作將在北中南舉辦畫展「山林守候—Rukai.獵人.雲豹」。

陳子強相隔3年才再接戲劇作品《欺妻49天》。（圖／華視提供）

出身歌仔戲世家明華園的陳子強兒時本來要就讀戲劇系，但卻被爸爸拐回屏東老家念起廣告設計，他笑說：「爸爸用苦肉計說『在外地念書我就看不到你』，沒想到回來之後直接進入劇組，佈景通通是我在畫，原來要7、8萬元的活，我一個便當就搞定了。」

在屏東老家就讀廣告設計的陳子強在明華園幫忙畫佈景。（圖／林士傑攝）

但他開始拍電影、拍戲後多年沒有再作畫，2001年拍攝《流氓教授》時脊椎舊傷復發，被醫生警告再不休息恐半身不遂，他因此休養了半年，期間他只能穿著鐵衣，下床都要用爬的，什麼也不能做，所幸重拾畫筆，這之間已經相隔了15年。

畢業後相隔15年，陳子強才又拾起畫筆作畫。（圖／林士傑攝）

不久後，他參與為中輟生發聲的公益活動，他說：「那場活動都是大咖，有謝金燕、王識賢、楊烈、廖俊大哥，大家使出渾身解術做公益，有的唱歌有的主持，我就想說那我就捐畫吧！」沒想到畫作成功募款6萬元，讓他意識到「原來我的畫也可以做公益」，此後更是重回畫家身分。

因公益活動賣畫募款，讓陳子強連起創作與公益的橋樑。（圖／林士傑攝）

這次他受魯凱族文化推手柯菊華邀請，以魯凱族歷史為背景創作並在「山林守候—Rukai.獵人.雲豹」展出，陳子強介紹，雲豹曾在魯凱族被迫遷村時現身指引方向，因此相當神聖，他也以雲豹創作半人半豹的畫作，同時也是這次的主要展品，不過他透露過程曾一度放棄。

展覽「山林守候—Rukai.獵人.雲豹」的主要畫作上，竟有飛蛾入畫。（圖／林士傑攝）

原來，陳子強選用暈染方式作畫，沒想到隔天畫好的部分顏色全都混在一起，試了好幾次都無法成功，讓他決定放棄，沒想到某天發現有好幾隻飛蛾撲在雲豹的胸口，「好奇怪喔！因為飛蛾會撲火，但當時山上又沒有火，而且牠只停留在雲豹身上，並沒有在人身上。」這讓陳子強有種命中注定的感覺，他說：「我想可能是山神給我的啟示，所以才決定再回頭把畫完成。」

陳子強的畫室在山上，他靠畫作沈澱自己。（圖／林士傑攝）

陳子強的畫室在山上，他沒事也喜歡到山上沈澱自己，經紀人曾問他：「為什麼這幾年你這麼不喜歡賺錢？」他認為，「錢很重要，但過得去就好，但重點是我可以留下什麼讓自己兒子看得到？」他也表示，希望能在自己的告別式上把畫作通通擺出來，讓大家以這個方式認識他，「有一天我不在了，起碼我的這些精神都留在這裡。」

「山林守候—Rukai.獵人.雲豹」在台中原住民族文化館展出三個月至8月0日，而台北展期預計在7、8月，屏東則於明年初展出。

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