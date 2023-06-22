韓國演員李浚赫在《犯罪都市3》擺脫斯文紳士形象演反派，短時間內增重20公斤，卻也造成「職業傷害」，肝指數不斷上升。他形容這次的角色像「野牛」，而他私下最愛的動物卻是動作緩慢的樹懶，李浚赫開心分享，最近會看二趾樹懶寶寶的影片，直呼超療癒。

馬東石製作兼主演的《犯罪都市》預計拍攝8部系列作，在《犯罪都市2》上映前便已確定第3部的選角，李浚赫回想，當時自己剛好遇到瓶頸，和朋友一起開車兜風時，接到了馬東石的電話，「就像是作夢一樣」。他詢問是什麼的角色，馬東石只回答「惡棍」二字，李浚赫沒多問便答應了，「好萊塢演員在採訪中經常說因為一通電話就決定演出，現在我也能說一次這樣的話了」。

受馬東石（中）邀請，李浚赫（右）與青木崇高（左）演出兩大惡角。（圖／取自李浚赫IG）

只是隨著《犯罪都市2》的觀影人次不斷飆升，最終突破1269萬名，票房來至1312億韓幣（約34億台幣），李浚赫的壓力也爆增。由於導演和馬東石想讓他看起來更有份量一點，李浚赫努力增重，「我就像運動選手一樣一天運動兩次，邊吃東西邊研究劇本，3個月裡胖了近20公斤」。

他表示自己飾演的「朱承哲」屬於天生健壯的體型，而非健身打造出來的身材，為此他靠飲食養肌，除了雞肉同時也吃漢堡、炸雞這種高熱量食物，「維持體重很辛苦，一餐不吃就會掉2公斤」。拍片結束後，李浚赫迅速恢復成原本的體重，他打趣說：「那期間吃掉的錢很可惜。」但他也發現飲食不正常對身體造成的傷害，「肝指數上升了，好像有了不好的影響」。

為打造角色的粗獷感，李浚赫求助人工日曬，但他不滿意，認為應該再黑一點。（圖／翻攝Daum）

此外，他還求助日曬機讓自己變黑，看起來更粗獷，李浚赫透露他其實有點害怕日曬機，每次去都感到些許壓力，「我去做了很長時間的人工日曬，也有化妝，但還是不夠完美，我個人希望皮膚可以再黑、看起來再髒一點。」

工作敬業的李浚赫，私下沒事只想癱在家，懶洋洋的樣子很像他喜歡的動物樹懶。講到他的最愛，李浚赫話匣子大開，「哥斯大黎加有很多樹懶，有二趾和三趾的」，他開心分享樹懶小時候非常可愛，已看了N遍二趾樹懶寶寶的影片。經常待在家的他，還搜集了很多桌遊，李浚赫透露他的桌遊多到可以開店了，只是他都一個人在家，根本玩不起來。

李浚赫私下沒事只想癱在家，懶洋洋的樣子很像他最喜歡的動物樹懶。（圖／取自李浚赫IG）

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