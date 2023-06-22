最強傭兵泰勒·雷克回來了！由「雷神索爾」克里斯·漢斯沃主演的《驚天營救2》在2020年推出好評不斷的首集電影，終於在6月中上架了續集。由特技指導出身的導演山姆哈格雷夫二度操刀，《美國隊長3》、《復仇者聯盟：無限之戰》以及《復仇者聯盟：終局之戰》的羅素兄弟再度擔任監製，喬羅素擔任編劇，果然沒有令人失望。

在《驚天營救》中，在撤退行動中被射中脖子，重傷墜入橋下的雷克生死未卜，為觀眾留下未解的懸念。而在《驚天營救2》的開頭，果然英雄不是這麼容易領便當的，雷克被傭兵團的首領妮可救起，一度命危但還是撿回一命。經過大半年的隱居修養，下一個任務果然還是自己找上門來，這次是要他深入重監獄，解救喬治亞黑幫的家人。

電影名稱都叫做《驚天營救》了，可想而知整個電影系列的主軸就是救人、救人失敗、再救一次，遇上困難，最後逃出生天的過程。《驚天營救2》主打拳拳到肉的硬漢打法，以及華麗到炫目的動作場面，延續首集帥氣逼人的動作設計、真實性十足的打鬥場景，以及第一人稱的視角，加入了比前作更為精彩巨大的打鬥，撞火車、擊落直昇機、高空大樓對決等等極限動作場面，剪接和攝影運鏡絕對不可少。

克里斯漢斯沃在《驚天營救2》著火場景足足21分鐘。（圖／Netflix提供）

最令人期待的，當然還是本系列電影最具標誌性，也最刺激的一鏡到底運鏡。首集有高達12分鐘的一鏡到底，而在《驚天營救2》中，更是直接拍到了整整21分鐘，逃出監獄的大亂鬥混戰場景從監獄、廣場、飛車追逐之後一路打上火車，讓觀眾彷彿有種在玩RPG電玩遊戲的錯覺，本系列若是推出電玩遊戲或VR版本觀影，也都相當適合。

不得不說，雖然是一路打到底的動作爽片，但《驚天營救》第一集在Netflix推出之後受到全球好評，也能快速推出續集，不是沒有理由。除了雷神本人的高好感度和黑市傭兵的設定本來就很吸引人，續集也大大改善了前作為人詬病的劇本和節奏問題，這也是Netflix上難得出現的優秀動作爽片系列。本片的場景和動作設計也都非常有可看性，無論男女都很會打，角色的背景和傷痛著墨不多，但點到為止，也夠讓人能對雷克的處境產生共感。

一部靠著華麗打鬥場面的電影能不能成立？當然可以，君不見《不可能的任務》系列光是突破打鬥場面的極限，就已經成為阿湯哥在影壇屹立不搖最重要的長壽系列，而最常被拿來比較的《捍衛任務》，同樣也成為基哥人生最重要的系列電影之一。《驚天營救》的傭兵雷克是否能成為克里斯·漢斯沃繼雷神之後的又一個經典系列作品和人生角色？從第二集推出後，獲得的好評和迴響來看，也看看第二集留下的懸念，答案應該是肯定的。

《驚天營救2》Netflix播映中。

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