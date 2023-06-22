今天端午節也是連假首日，西半部清晨至上午有零星降雨，白天各地多雲到晴，午後山區及近山區的平地有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢；周六至下周三（24日至28日）降雨範圍擴大，東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部及東半部山區有局部短暫雷陣雨。氣象專家指出，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，是否發展仍待觀察。

中央氣象局發布高溫資訊，西南風影響，天氣晴朗炎熱，台東縣有焚風發生機率；今中午前後台南市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率；高雄市、屏東縣及台東縣為黃色燈號。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今受西南風影響，各地仍晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；今各地氣溫：北部25至36度、中部24至35度、南部24至36度、東部21至37度。明天氣與今天類似，午後降雨範圍略為擴大，近山區有局部短暫雷陣雨。

周六至下周三（24至28日）台灣附近漸轉為東南風，迎風面花東地區及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後也有局部短暫雷陣雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，是否發展仍待觀察。