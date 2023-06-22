曾以團體「張三李四」拿下金曲獎的歌手張昨（21） 日遭客家歌手王喬尹在臉書發長文指控性騷，透露當時張三趁四下無人把手伸進衣服，並且在工作上給予不斷刁難跟謾罵。對此，張三在臉書上嚴正抗議，反過來控訴對方自己貼上來，甚至發毒誓：「有性騷擾對方的人出門就被車當場撞死。」

王喬尹在21日臉書上發出長文，提及當時因緣際會認識張三，2019年加入了張三李四的「張三」的公司安樂茂思，她非常慶幸能夠遇到伯樂，豈料公司因為中資進入、業務量擴大，讓她感受到張三的個性變得暴躁易怒，開始遲發薪水，甚至找她跟另外一組女重唱去飯局換案源。疫情爆發後，不僅越來越多同事抱怨領不到薪水，中資也因為自顧不暇直接撤離了，重唱組合的歌手也在那時離開了安樂茂思，張三也變得越來越怪異，有次他突然line問王喬伊：「你覺得我們要在一起嗎？」，王喬伊明確拒絕他：「我們只是同事。」

音樂人張三被指控性騷擾，但他已經否認。（圖／中時資料照片）

等到開始製作專輯她發現張三開始毛手毛腳，「錄音師去抽煙剩下我跟張三在混音室，他突然把手伸進我的衣服摸我的身體，我正處於認真工作的狀態，第一時間不知道怎麼反應，只是趕快閃躲，所以他只摸到我的背，還好錄音師很快就回來了」，事後王喬伊更避免與張三獨處，張三也發現了，還常常打電話劈頭大罵她不知感恩，「做專輯我都不感謝他」。

後來有一次在公司的主控室聽專輯的成品，原本也是三個人（錄音師、張三、王喬尹），錄音師又去抽煙，她便開始不安，果然下一秒張三又翻過來對她說：「剛認識妳時妳連吉他都不會彈，現在就彈得這麼好。」然後就抓著她的左手彈琴的指尖，一直搓揉她因為按琴產生的繭，「我當下直接火了，因為我才發現他根本不是什麼壓力大或是需要找人抒發心情，他就是慣犯！當下我就跟他說拜託不要再有這些行為，很不舒服」。

對於王喬尹的指控，張三也不忍在臉書標記王喬尹，他直嗆：「你想紅想到用這種不擇手段，捏造事件博取媒體版面？」他強調從來沒有觸碰到王喬尹身體的任何一部位，他反控：「倒是妳多次在錄音室，無緣無故一直往我身上靠，我都盡量刻意避開，因為我有喜歡的人而且不是妳，不曉得是不是因為我拒絕妳，造成妳的心理傷害？」張三甚至發毒誓：「有性騷擾對方的人，出門就被車當場撞死，我敢這樣說，妳敢嗎？」

此外，對於工作上的指控，張三也一一否認，並狠嗆王喬尹：「公司因為妳說有憂鬱症，處處都讓妳，所以有太多奇怪的舉動，都不想跟妳計較，但現在妳已經嚴重到有這些幻覺，甚至攻擊到我的名譽，我不得不把事實說清楚」。

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