37歲歌手炎亞綸最近陷入感情風暴，遭前男友耀樂指控在未經同意下發生關係，又指被他拍攝不雅片還外流，而炎亞綸昨(21日)闖進舊愛記者會道歉並否認此事。網友挖出，炎亞綸過去上節目時，曾透露打工時被老闆性騷擾摸屁股，令他嚇到，沒想到如今傳出他疑似對前男友性騷擾，引來網友嘆：「己所不欲，勿施於人」。

微博「康熙萬事屋」昨整理出數段過去炎亞綸上《康熙來了》的片段，第一段是炎亞綸過去在飛輪海時期，自曝年輕打工時被老闆伸過魔爪，當時他在咖啡廳打工，在廚房做沙拉時常被老闆有意無意摸屁股，起初他還以為是廚房太小不小心碰到，後來驚覺老闆碰到都是同個部位，才斷定應該是性騷擾。

第二段影片則是小S和蔡康永本來逼問吳尊還有沒有過性經驗，接著轉向問20歲的炎亞綸還是不是處男？他支支吾吾回應：「我...是啊」，被小S虧應該是礙於父母會看節目才不說真話，接著炎亞綸才尷尬說：「那個...將...快了快了」，引來全場爆笑。

炎亞綸接著更透露曾經為情所傷，被前女友前前後後騙了20萬，本來他好心想幫對方度過難關，沒想到後來無法出錢，對方就變臉抱怨，他透露出道後不顧一切談了一場轟轟烈烈的戀愛，沒想到最後換來一場空，他更表示就是把自己看成一般人，不是什麼大明星，默認對方是「朋友的朋友」，原本很主動積極接近他，後來才發現對方只是為了錢，令他相當心碎。

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